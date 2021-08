Senlis Ville de Senlis Oise, Senlis Exposition à ciel ouvert : Les œuvres de Catherine Lupis Thomas Ville de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Exposition à ciel ouvert : Les œuvres de Catherine Lupis Thomas Ville de Senlis, 17 septembre 2021 08:00, Senlis. Journée du patrimoine 2021 Ville de Senlis. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition à ciel ouvert : Les œuvres de Catherine Lupis Thomas * Dans le cadre du projet “Senlis un artiste”, parcourez les rues de Senlis pour découvrir les œuvres et l’univers de l’artiste plasticienne Catherine Lupis-thomas. Aidez-vous de l’application “Senlis” pour géolocaliser les diverses affiches réparties dans toute la ville. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Gratuit – Accès libre

Ville de Senlis 3 Place Henri IV, 60300 Senlis

