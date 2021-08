Sablé-sur-Sarthe Ville de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Visite de la ville Ville de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

Visite de la ville Ville de Sablé-sur-Sarthe, 18 septembre 2021 09:30, Sablé-sur-Sarthe. Journée du patrimoine 2021 Ville de Sablé-sur-Sarthe. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite de la ville * Circuit découverte de la Ville de Sablé, au départ de l’Office de Tourisme qui met en valeur le patrimoine bâti. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

smartphone conseillé

Ville de Sablé-sur-Sarthe Office de Tourisme, Rue Léon Legludic, 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe

0243625000 http://www.sablesursarthe.fr

Circuit découverte du patrimoine sabolien.

Crédits : libre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Ville de Sablé-sur-Sarthe Adresse Office de Tourisme, Rue Léon Legludic, 72300 Sablé-sur-Sarthe Ville Sablé-sur-Sarthe Age maximum 99 lieuville Ville de Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe