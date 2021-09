Biot Ville de Biot Espace Hedberg Torun - 46 rue Saint-Sébastien Alpes-Maritimes, Biot Visite guidée du village Ville de Biot Espace Hedberg Torun – 46 rue Saint-Sébastien Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Journée du patrimoine 2021
Gratuit
04 93 65 78 00

Samedi 18 septembre, 15h30 Visite guidée du village * Visite guidée du village Grâce à notre médiatrice, venez découvrir les secrets du village. Biot regorge de lieux emblématiques et de monuments remarquables qui contribuent à l’authenticité de son charme provençal. L’église et les chapelles, mais aussi les places et les portes anciennes, sont autant de vestiges d’une histoire riche et passionnante. Transportez-vous dans le passé en admirant les sites et les édifices dont le temps a su conserver la magie. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

*

Inscription à l’office du tourisme, gratuit

