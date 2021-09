Cintegabelle Village Cintegabelle, Haute-Garonne Circuit Village Cintegabelle Catégories d’évènement: Cintegabelle

Circuit Village, 18 septembre 2021 08:00, Cintegabelle. Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit

18 et 19 septembre Circuit * Au détour des ruelles, découvrez plusieurs édifices remarquables : l’église et ses orgues réputées, le moulin à vent, l’ancien puits communal, un hôtel du XVIIIe siècle, le pont sur l’Ariège… Du haut du calvaire, admirez la plaine fertile, les coteaux verdoyants, l’horizon découpé par les Pyrénées. Consacrez un moment aux pièces archéologiques exposées à la mairie. À la confluence de l’Hers et de l’Ariège, Cintegabelle, cité attrayante et vivante, vous invite à mieux la connaître à travers ce parcours imaginé pour les grands et les petits. Laissez-vous guider… À chaque point de vue, scannez le QR-code pour découvrir des activités à proposer aux enfants au fil de la visite. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 21h00

Visite libre

Village Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Le Treil Haute-Garonne

0561089097 http://mairie-cintegabelle.fr/

