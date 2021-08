Vienne Vienn'art -Galerie Léty Isère, Vienne exposition Henri Montagneux Vienn’art -Galerie Léty Vienne Catégories d’évènement: Isère

exposition Henri Montagneux Vienn’art -Galerie Léty, 17 septembre 2021 15:00, Vienne. Journée du patrimoine 2021 Vienn’art -Galerie Léty. Gratuit

17 – 19 septembre exposition Henri Montagneux * *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

entrée libre

Vienn’art -Galerie Léty 15. rue des Clercs, 38200 Vienne Vienne 38200 Isère

Galerie du centre ville ancien, très ouverte sur la rue par de très belles vitrines, dans rue piétonne Elle accueille tout au long de l’année des artistes présentant des œuvres de facture contemporaine.

