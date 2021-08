Peyrat-le-Château Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Haute-Vienne, Peyrat-le-Château Découvrez le barrage hydroélectrique EDF de Vassivière Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Peyrat-le-Château Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez le barrage hydroélectrique EDF de Vassivière Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere, 17 septembre 2021 10:00, Peyrat-le-Château Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Découvrez le barrage hydroélectrique EDF de Vassivière * Savez-vous comment fonctionne le barrage de Vassivière ? Venez découvrir ce site de production d’électricité renouvelable, son fonctionnement, son histoire et son rôle dans la gestion de l’eau. Afin de faire découvrir son métier de producteur d’hydroélectricité, la première des énergies renouvelables, et de gestionnaire de l’eau, EDF propose deux visites guidées. 1) Le fonctionnement du barrage hydroélectrique de Vassivière

Cette visite d’une heure vous informe sur le fonctionnement de ce site de production d’électricité, les personnes qui y travaillent et l’histoire de sa construction. Après avoir cheminé sur la crête du barrage, vous entrerez dedans !

→ Vendredi et Samedi à 13h30 et 16h 2) Le lac de Vassivière : le château d’eau du Limousin

La gestion de l’eau, l’usage collectif du lac, son utilité énergétique et les espèces qui le peuplent sont évoqués pendant une promenade à pied commentée d’une heure et demie le long du lac, depuis l’Office de Tourisme d’Auphelle jusqu’à la prise d’eau alimentant l’usine hydroélectrique du Mazet.

→ Vendredi et Samedi à 10 h – 2.5 km – Difficulté : Facile (terrain plat et praticable). *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 14h30

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places pour la visite du barrage / 20 places pour la balade commentée en extérieur. Pièce d’identité en cours de validité. Pass sanitaire et port du masque chirurgical. Respect des gestes barrières. Photos interdites.

Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Mazet, 87470 Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne

05 34 39 88 70 http://edf.fr/vienne-creuse

Pôle touristique important au cœur du Limousin grâce à son lac de 1000 hectares formé par un barrage hydroélectrique et aux activités touristiques proposées, Vassivière est également une destination incontournable pour les amateurs de tourisme industriel. L’usine hydroélectrique souterraine du Mazet à Peyrat-le-Château, mise en service en 1952, fonctionne grâce à l’eau retenue dans le barrage de Vassivière, situé sur la rivière Maulde. En plus de produire annuellement de l’électricité pour 40 000 personnes (équivalent de la ville de Brive), ce site contribue, avec les 17 autres barrages situés sur la Maulde et le Taurion, au soutien d’étiage de la Vienne tout en maintenant la cote touristique du lac de Vassivière du 1er avril au 31 août pour favoriser la pratique d’activités nautiques : baignade, voile… À lui seul, le barrage de Vassivière constitue une réserve de plus de 100 millions de m3 d’eau, soit environ 40 000 piscines olympiques. Cette eau constitue de l’énergie stockable et mobilisable qui permet à EDF d’être au rendez-vous l’hiver pour répondre aux pics de consommation électrique.

