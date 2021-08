Éméville Treuil d'Eméville, 60123 Eméville Éméville, Oise Treuil d’Eméville, visite de la Carrière Sarazin Treuil d’Eméville, 60123 Eméville Éméville Catégories d’évènement: Éméville

Treuil d’Eméville, visite de la Carrière Sarazin Treuil d’Eméville, 60123 Eméville, 17 septembre 2021 14:00, Éméville. Journée du patrimoine 2021 Treuil d’Eméville, 60123 Eméville. Tarif préférentiel 06 31 97 23 63

17 et 18 septembre Treuil d’Eméville, visite de la Carrière Sarazin * Cette ancienne carrière est caractéristique de l’extraction de la pierre entre les deux guerres, pendant la période de reconstruction suite aux démolitions du premier conflit mondial: moderne par le treuil permettant le remontage des blocs et le transport par camion automobile en surface et la voie ferrée souterraine, mais traditionnelle par la méthode d’extraction manuelle des blocs à la lance. Visite du site en surface: exposition, l’ancien treuil de remontage des blocs de pierre. Visite guidée souterraine (3/4 d’heure / 1 heure), descente par échelles et paliers intermédiaire, (les visiteurs seront assurés avec casque, corde et harnais) pour la descente à 18 m sous terre : La géologie, la voie ferrée souterraine Decauville et les rampes de chargement, démonstration d’extraction des blocs, présentations et essais des outils à main et matériels abandonnés vers 1935. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Visite souterraine guidée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Le Treuil d’Eméville, dernier treuil de carrière non détruit dans le Valois, servait à remonter les pierres extraites dans la carrière souterraine (Carrière Sarazin), 20m sous les champs.

Age minimum 7 Age maximum 75