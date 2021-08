Ligny-en-Barrois Tour Valéran Ligny-en-Barrois, Meuse Animation : “Le secret de Philémon, le hérisson” Tour Valéran Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

17 et 18 septembre Animation : “Le secret de Philémon, le hérisson” * Destiné à la famille, ce kit de jeu vous fera parcourir la ville de Ligny-en-Barrois au fil d’énigmes et d’activités ludiques. En famille avec Philémon ! Connaissez-vous les endroits cachés de Ligny-en-Barrois ? Découvrez la cité de l’optique de manière ludique. Au départ du Bureau d’Information Touristique, suivez les énigmes et les diverses activités proposées dans le livret et peut-être parviendrez-vous à percer le secret de Philémon… Au cours de chaque étape, des explications vous seront fournies et en plus, des jeux bonus sont disponibles à la fin du livret et réalisables à la maison. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Tarif préférentiel : 3€, un kit pour toute la famille, disponible au Bureau d’Information Touristique, 7 rue de l’Asile 55500 Ligny-en-Barrois.

Tour Valéran Rue de la tour, 55500 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois 55500 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38388399.jpg 03 29 78 06 15 http://www.tourisme-barleduc.fr/

Commencé au XIIe siècle et achevé au XVe siècle, cet ensemble défensif caractérisé par ses archères, ses meurtrières et mâchicoulis est un vestige des fortifications de l’enceinte du château des comtes linéens. La tour, haute de 22 mètres, servira de prison cantonale du XVIIIe au XIXe siècle.

