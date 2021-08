Chervinges Théâtre de Gleizé Chervinges, Rhône Derrière l’arbre, la ville Théâtre de Gleizé Chervinges Catégories d’évènement: Chervinges

Vendredi 17 septembre, 19h00 Derrière l’arbre, la ville * Imaginez une ville réconciliée avec le monde végétal, accueillante pour le vivant et s’inspirant du modèle de la forêt… Aujourd’hui, les enjeux liés au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité et aux questions de santé croisent la redécouverte de solutions proposées par la nature, et en particulier par l’écosystème forestier. L’exposition « la ville forêt » invite à un autre regard, elle incite à convoquer l’esprit de la forêt dans nos mondes urbains. Une exposition coproduite par l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et la Métropole de Lyon, scénographiée et présentée par le CAUE Rhône Métropole. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h00

Entrée libre

Théâtre de Gleizé 108 rue des chères, 69400 Gleizé Chervinges 69400 Rhône

Théâtre municipal de 110 places présentant une saison culturelle de 20 spectacles.

