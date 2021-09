Exposition et visite commentée “L’histoire du protestantisme en France et en Loire-Atlantique du XVIe siècle à nos jours”. Temple Protestant, 15 bis Place Edouard Normand, 44000 Nantes, 18 septembre 2021 10:00, Nantes.

Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition et visite commentée “L’histoire du protestantisme en France et en Loire-Atlantique du XVIe siècle à nos jours”.

Une nouvelle exposition sur l’histoire du protestantisme à découvrir !

L’association Culture Événements Patrimoine Protestants en Loire-Atlantique (CEPP-LA) a conçu et réalisé une nouvelle exposition permanente « L’histoire du protestantisme en France et en Loire-Atlantique du XVIe siècle à nos jours », visible au temple de Nantes, 15 bis Place Edouard Normand.

Le but de l’association est de faire connaitre au plus grand nombre l’histoire et le patrimoine protestants. C’est dans cet esprit qu’une réflexion a été menée depuis plusieurs années pour réaménager l’espace d’exposition du temple, l’ancien « Musée de l’Edit de Nantes ».

Proposer dans l’enceinte de notre temple un lieu de mémoire et de culture nous a paru important, l’histoire de la ville de Nantes étant étroitement liée à l’histoire de la Réforme. À plus long terme, nous aimerions valoriser cet espace avec des objets provenant des anciennes vitrines : Bibles anciennes et livres rares, objets liés au culte protestant…

Cette nouvelle exposition a pour objet de présenter et d’expliquer le mouvement de la Réforme et l’histoire du protestantisme dans son évolution chronologique. Grâce à des archives, il nous a été possible d’illustrer certains événements de cette période par des faits historiques qui se sont notamment déroulés en Loire-Atlantique. Le ton et les éléments visuels des panneaux ont été particulièrement travaillés, dans un esprit contemporain et dynamique.

L’exposition, allant du XVIe siècle à nos jours, est constituée de 10 panneaux dont deux d’entre-eux présentent pour l’un, les différents mouvements protestants dans le monde, et pour l’autre les repères théologiques et doctrines qui guident notre pratique de la foi et fondent notre identité.

Cette exposition vise tous les publics même les plus jeunes. Nous espérons donc pouvoir la mettre à disposition d’établissements scolaires ou autres lieux culturels.

L’inauguration est prévue le samedi 18 septembre à 18H00 en présence du président du conseil régional de l’Église Protestante Unie de la région Ouest, le pasteur Jean-Luc CREMER.

Une visite commentée pour tous publics est prévue le lendemain, le dimanche 19 septembre à 16H00. Nous vous attendons nombreux !

A noter : Le temple sera ouvert à la visite

les samedi 18 et dimanche 19 septembre

pour les Journées du Patrimoine et du Matrimoine.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre samedi 18/09 et dimanche 19/09. Visite commentée le dimanche 19/09 à 16h00 sur inscription par email uniquement.Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Temple Protestant, 15 bis Place Edouard Normand, 44000 Nantes 15 bis Place Edouard Normand, 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

https://www.nantes-evenements-protestants.fr/

Le temple protestant de Nantes, est un édifice religieux située la place Édouard-Normand dans le quartier Hauts-Pavés – Saint-Félix de Nantes, et inauguré en 1956. La paroisse est membre de l’Église protestante unie de France.

Crédits : CEPP-LA Gratuit CEPP-LA