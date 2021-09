Châlons-en-Champagne Station de pompage Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez un mystérieux tunnel sous la Marne… Station de pompage Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Découvrez un mystérieux tunnel sous la Marne… Station de pompage, 19 septembre 2021 08:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Station de pompage. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Animation réservée aux + de 8 ans et aux personnes en bonnes conditions physiques. Départ toutes les heures. Dernier départ à 19h.

Station de pompage 39 rue du canal louis XII, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

Découvrez d’où vient l’eau potable de Châlons-en-Champagne et comment protéger cette ressource précieuse en vous inscrivant aux visites pédagogiques.

