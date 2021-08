La Roche-sur-Yon Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée Sebaldiana. Memento Mori. Photographies d’Elina Brothérus (exposition de plein air) Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

Sebaldiana. Memento Mori. Photographies d’Elina Brothérus (exposition de plein air) Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2021 00:00, La Roche-sur-Yon. Journée du patrimoine 2021 Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon. Gratuit

17 – 19 septembre Sebaldiana. Memento Mori. Photographies d’Elina Brothérus (exposition de plein air) * Sebaldiana. Memento Mori. Photographies d’Elina Brothérus L’exposition vous invite à découvrir la dernière série de la finlandaise Elina Brotherus. De ses photographies, où elle se met en scène, se dégage une atmosphère envoûtante et énigmatique. Sa réflexion sur le sublime et la solitude de l’Homme face à l’immensité de la nature la rapproche des artistes romantiques allemands. Square Victor Schœlcher – Visite libre Service musée, archives, patrimoine de La Roche-sur-Yon – 02 51 47 48 35 – musee@larochesuryon.fr *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h00

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h00

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h00

*

Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon Square Victor Schoelcher 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pont Morineau Vendée Crédits : Musée de La Roche-sur-Yon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon Adresse Square Victor Schoelcher 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville Square Victor Schoelcher, La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon