Visites nocturnes de la Maison de l’UNESCO Siège de l’UNESCO, 17 septembre 2021 18:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Siège de l’UNESCO. Gratuit|Sur inscription https://on.unesco.org/jep2021

17 et 18 septembre

Visites nocturnes de la Maison de l’UNESCO

La Maison de l’UNESCO, un lieu culturel ouvert à tous et le Siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, est un ensemble architectural emblématique, en plein cœur de Paris, conçu par les architectes Marcel Breuer, Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss, abritant une collection d’œuvres d’art uniques – dont celles de Alexander Calder, Erró, Alberto Giacometti, Joan Miró, Henry Moore, Pablo Picasso, Eduardo Chillida, Isamu Noguchi – et l’un des plus beaux jardins japonais.

Dès la conception de son Siège de la place de Fontenoy, inauguré le 3 novembre 1958, l’UNESCO a commandé à de grands artistes des œuvres destinées à embellir les lieux et, pour certaines d’entre elles, à symboliser la paix. Au fil du temps, d’autres œuvres ont été acquises ou offertes à l’Organisation par des États membres. Bazaine, Tapiés, Le Corbusier et bien d’autres artistes célèbres ou méconnus sont présents dans ce musée universel, symbole de la diversité de la création artistique dans le monde.

La tenue de ces visites ou les conditions d’accueil dépendront bien sûr de l’évolution de la crise sanitaire ainsi que des contraintes qui seront en vigueur et des capacités de l’UNESCO à les mettre en oeuvre pour garantir la protection du public et de son personnel.

Nous vous invitons à consulter régulièrement cette page on.unesco.org/jep2021 et à nous laisser votre adresse électronique afin d’être tenu.e informé.e.

vendredi 17 septembre – 18h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 22h30

Le maintien ou les conditions d’accueil de ces visites dépendront bien sûr de l’évolution de la crise sanitaire ainsi que des contraintes qui seront en vigueur et applicables par l’UNESCO pour garantir la protection du public et de son personnel.



Siège de l’UNESCO 7 place Fontenoy 75007 Paris Paris 75007 Paris

Siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

