Promenade guidée à la découverte des vignes de Champagne Sentier du Vigneron Mutigny

Mutigny

Promenade guidée à la découverte des vignes de Champagne Sentier du Vigneron, 17 septembre 2021 10:30, Mutigny. Journée du patrimoine 2021 Sentier du Vigneron. Gratuit|Sur inscription sentierduvigneron@orange.fr, 06 84 98 50 54

17 – 19 septembre Promenade guidée à la découverte des vignes de Champagne * *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h30

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Visite : gratuit. Dégustation : varie entre 5€ et 7€. Réservation obligatoire. Prévoir chaussures de marche et eau.

Sentier du Vigneron 1 place Garitan, 51160 Mutigny Mutigny 51160 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21750921.jpg 03 26 52 31 37 http://sentierduvigneron.fr/

Grâce à sa situation géographique exceptionnelle, le village de Mutigny possède de magnifiques et incomparables points de vue sur la Vallée de la Marne et son vignoble. Une jolie boucle pédestre de 2km200 dans les vignes permet de découvrir le Champagne autrement. Ce parcours guidé est jalonné de stations ludiques et pédagogiques, éclairant les visiteurs sur le travail de la vigne au fil des saisons, l’histoire de la viticulture et la préservation de son environnement.

©C.Manquillet – Coll. ADT Marne ©Commune de Mutigny

