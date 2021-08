Niort Séchoir Deux-Sèvres, Niort Regards croisés sur le territoire de la plaine niortaise Séchoir Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Regards croisés sur le territoire de la plaine niortaise Séchoir, 17 septembre 2021 18:30, Niort. Journée du patrimoine 2021 Séchoir. Gratuit 05 49 78 72 00, musee@agglo-niort.fr

Vendredi 17 septembre, 18h30 Regards croisés sur le territoire de la plaine niortaise * Rencontre autour d’une expérience partagée pour la création de l’espace épona – secrets de nos patrimoines, un espace de valorisation des 40 communes de la Communauté d’agglomération du Niortais. L’agglomération du Niortais reste un territoire à dominante agricole, occupé à 72% de sa superficie par des cultures ou des prairies. Ce vaste paysage, ouvert et horizontal, en est un parfait exemple. Autrefois dédié au vignoble et à la polyculture, il s’inscrit aujourd’hui dans l’élevage et la céréaliculture intensive. Les hameaux et les bourgs regroupent un bâti rural traditionnel témoignant des activités agricoles (corps de fermes, cantines, maisons vinicoles…) et industrielles (distilleries, usine de chaussures, laiteries…). De nombreux aménagements y ont été réalisés pour capter ou conserver l’eau, essentielle aux activités agricoles : des puits, des citernes, des mares ou châteaux d’eau… *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

*

Gratuit. Réservation recommandée.

Séchoir 1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort Niort 79000 Le Port Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77808869.jpg Crédits : ©Niort Agglo – Darri Gratuit ©B.Derbord – Niort Agglo

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Séchoir Adresse 1 rue de la chamoiserie, 79000 Niort Ville Niort lieuville Séchoir Niort