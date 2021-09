Saint-Sorlin Sanctuaire de Saint-Sorlin Rhône, Saint-Sorlin Sanctuaire de Saint-Sorlin Sanctuaire de Saint-Sorlin Saint-Sorlin Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Sorlin

Sanctuaire de Saint-Sorlin Sanctuaire de Saint-Sorlin, 18 septembre 2021 08:30, Saint-Sorlin. Journée du patrimoine 2021 Sanctuaire de Saint-Sorlin. Gratuit|Sur inscription 0478815863, communication@chabaniere.fr

Samedi 18 septembre, 08h30 Sanctuaire de Saint-Sorlin * Rendez-vous soit à la mairie de St-Maurice-sur-Dargoire à 8 h 30 pour un accueil convivial autour d’un café soit directement sur place à 9 h 30. Le repas de midi sera offert à tous les participants, à la mairie de St-Maurice. *

samedi 18 septembre – 08h30 à 12h30

*

Inscription préalable obligatoire.

Sanctuaire de Saint-Sorlin route de Riverie, Saint-Sorlin, Chabanière Saint-Sorlin 69440 Rhône

04 78 81 21 33 http://www.chabaniere.fr

Sanctuaire consacré à Ste-Bernadette, très jolie vue, chapelle dans une grotte.

Crédits : ® Mairie de Chabanière Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 08:30 - 12:30 Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Sorlin Autres Lieu Sanctuaire de Saint-Sorlin Adresse route de Riverie, Saint-Sorlin, Chabanière Ville Saint-Sorlin Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Sanctuaire de Saint-Sorlin Saint-Sorlin