Ardèche

La fanfare de la Touffe sur le site antique Salle polyvalente d'Alba-la-Romaine, 19 septembre 2021 14:00, Alba-la-Romaine Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0475524515, museal@ardeche.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00 La fanfare de la Touffe sur le site antique * À la salle polyvalente d’Alba-la-Romaine. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

À la salle polyvalente d’Alba-la-Romaine

Salle polyvalente d’Alba-la-Romaine 145 St Martin Alba la Romaine Alba-la-Romaine 07400 Ardèche

https://www.alba-la-romaine.fr/ Crédits : ©Iza Pauly Gratuit|Sur inscription

