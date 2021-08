Sains-en-Gohelle Salle Marguerite Pas-de-Calais, Sains-en-Gohelle A la découverte du vitrail Salle Marguerite Sains-en-Gohelle Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

17 et 18 septembre A la découverte du vitrail * Dans le cadre original de l’ancienne église Sainte-Marguerite, découvrez les techniques du vitrail avec une artiste vitralliste. Une occasion unique de découvrir cet art singulier. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

Gratuit sur réservation

Salle Marguerite 4 Place de la Marne, 62114 Sains-en-Gohelle Sains-en-Gohelle 62114 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24063567.jpg 03 21 44 94 00 https://sains-en-gohelle.fr/ https://www.facebook.com/VilleDeSainsEnGohelle/

Une première église Sainte-Marguerite avait été construite en 1912 au sein de la cité mais elle fut détruite lors de la Première Guerre mondiale. Elle est reconstruite à partir de 1924 et achevée en 1926 par l’architecte Louis-Marie Cordonnier dans un style Art déco. L’église se présente comme un édifice compact, très structuré avec l’originalité d’un clocher-porche. Le tympan est décoré d’une mosaïque présentant un motif de losanges et triangles agrémentés de deux marguerites ouvertes. Le toit du clocher-porche, de forme pyramidale et recouvert de pannes flamandes, est couronné par une girouette en forme de coq.

