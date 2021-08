Biesheim Salle des fêtes Biesheim, Haut-Rhin Conférence sur la « découverte d’une nécropole à Strasbourg-Koenigshoffen » Salle des fêtes Biesheim Catégories d’évènement: Biesheim

Conférence sur la « découverte d'une nécropole à Strasbourg-Koenigshoffen » Salle des fêtes, 17 septembre 2021 19:00, Biesheim

Vendredi 17 septembre, 19h00 Conférence sur la « découverte d’une nécropole à Strasbourg-Koenigshoffen » * Présentation de la découverte d’une nécropole du IIe siècle dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg. Dès ses origines, le site romain de Strasbourg est de nature militaire et lié à l’implantation de deux camps permanents et successifs, établis en rive gauche du Rhin pour assurer la défense de l’Empire romain le long de sa frontière (limes). Conjointement, une importante agglomération civile, rassemblant artisans et commerçants, ainsi que plusieurs nécropoles se développent aux abords du camp, dans l’actuel quartier de Koenigshoffen. Une fouille réalisée en 2019 a permis de mettre au jour, partiellement, une nécropole du IIe siècle jusqu’alors inconnue. Parmi la cinquantaine de tombes, souvent accompagnées de dépôts d’objets remarquables, les vestiges de bûchers destinés à la crémation des défunts constituent l’intérêt majeur du site. Ces découvertes offrent l’opportunité d’étudier la diversité et les similitudes des pratiques funéraires au IIe siècle, à proximité du camp militaire de la 8e légion et de ses quartiers civils. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 21h00

Gratuit.

Salle des fêtes Rue des Capucins, 68600 Biesheim

