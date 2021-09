Salon du chocolat Salle des fêtes, 19 septembre 2021 10:00, Arles-sur-Tech.

Journée du patrimoine 2021 Salle des fêtes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

Salon du chocolat

La chocolaterie Cantaloup occupait bon nombre d’Arlésiens avant l’aïguat de 1940. L’usine, qui était située sur la rive du Tech fut entièrement emportée par l’inondation. Elle déménagea alors à Perpignan, où elle existe toujours sous la marque Cémoi.

Pour revivre cette Histoire du chocolat catalan, la Mairie et la Confrérie des chocolatiers proposent, à Arles-sur-Tech, la cinquième Fête du chocolat.

Programme :

10h ouverture du salon du chocolat

11h présentation du livre Frigoulette “la Rousquille”

12h apéritif offert par la Municipalité

15h conférence avec Jean Marie Rosenstein “L’histoire du Chocolat en Catalogne”

17h concours gâteaux amateurs le thème “Gâteau Voyage”

17h30 tirage de la tombola (les tickets seront à la vente à chaque stand).

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Sur présentation du Pass sanitaire



Salle des fêtes Le village, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales

Arles-sur-Tech, Arles de Tec en catalan, est un village construit le long de la vallée du Tech. Il s’est développé autour de son abbaye bénédictine. Le monastère, tout d’abord installé dans les murs des anciens thermes romains (actuelle Amélie-les-bains “El Banys d’Arles”), puis transféré, après destruction, sur le site actuel. La cité se développe autour du noyau germinal qu’est l’Abbaye. Autour d’elle, un lacis de ruelles enfermées dans une enceinte qui se dessine avec précision au XIIe siècle et qui se dotera de tours de défense aux XIIe et XIIIe siècles. C’est à partir des XVIe et XVIIe siècles que la ville s’étendra au-delà de ses murs et fossés avec la création des barris d’avall et d’amunt. De nombreux balcons (XVIIe et XVIIIe siècles) témoignent de l’activité du fer (mines, forges, ferronnerie…) qui assurait jadis le renom d’Arles.

L’usine de tissages a été créée sur les ruines du moulin banal du monastère. Aujourd’hui, ce site appelé « Moulin des Arts et de l’Artisanat » regroupe des ateliers, une exposition présentant les créations de divers artisans et artistes et le Conservatoire des Tissages.

