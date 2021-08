Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Exposition de plein-air “Portraits de sportives Rosnéennes” Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: Rosny-sous-Bois

18 et 19 septembre Exposition de plein-air “Portraits de sportives Rosnéennes” * A l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, la Direction des Sports de Rosny-sous-Bois collabore avec l’artiste Sophie Raynal, déjà remarquée en 2020 lors de la précédente édition des Journées européennes du patrimoine, pour mettre en lumière et à l’honneur les sportives Rosnéennes. Des bâches seront exposées dans toute la ville et resterons visibles pendant le week-end des Journées. Avis aux amateurs d’art et de sports en tous genres ! *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h00

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h00

Accès libre

