Ségur-les-Villas Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle Cantal, Ségur-les-Villas Rando’nature de la réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle Ségur-les-Villas Catégories d’évènement: Cantal

Ségur-les-Villas

Rando’nature de la réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle, 19 septembre 2021 10:00, Ségur-les-Villas. Journée du patrimoine 2021 Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Rando’nature de la réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle * A partir de 8 ans. 10 kms environ.

Proposé par le Parc des Volcans d’Auvergne. Prendre le temps de sentir, d’observer, de s’immerger dans ces paysages d’estives, ces sous-bois forestiers, écouter le bruit de l’eau, omniprésente…

Profitez d’une randonnée à la journée autour de la Réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements chauds, un chapeau, de l’eau. Gratuit

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h00

*

Réservation obligatoire

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle Lac du Jolan, 15300, Ségur-les-Villas Ségur-les-Villas 15300 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60415641.jpg 04 71 20 09 47 http://www.hautesterrestourisme.fr

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle.

Première réserve naturelle régionale du Cantal, site classé Espace Naturel Sensible.

Gérée par le Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne

Crédits : Hautes Terres tourisme Gratuit Hautes Terres tourisme

Détails Heure : 10:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Cantal, Ségur-les-Villas Autres Lieu Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle Adresse Lac du Jolan, 15300, Ségur-les-Villas Ville Ségur-les-Villas lieuville Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle Ségur-les-Villas