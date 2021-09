Châlons-en-Champagne Quartier Chanzy Châlons-en-Champagne, Marne Découverte de la Caserne Chanzy Quartier Chanzy Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découverte de la Caserne Chanzy Quartier Chanzy, 18 septembre 2021 09:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Quartier Chanzy. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

18 et 19 septembre Découverte de la Caserne Chanzy * Ancienne ville de garnisons, les traces du passé militaire de Châlons sont nombreuses… La caserne de Chanzy en fait partie !

En exclusivité, venez la visiter et découvrir l’avenir qui lui est réservé *

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 15h00

*

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites guidées toutes les heures. Dernier départ à 10h le samedi et 14h le dimanche.

Quartier Chanzy Avenue Valmy 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27481275.jpg?_ts=1629471155450 Crédits : ©Ville de Châlons-en-Champagne Gratuit|Sur inscription Ancien quartier Chanzy avec le 106e RI. ©G.Garitan, sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Quartier Chanzy Adresse Avenue Valmy 51000, Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Quartier Chanzy Châlons-en-Champagne