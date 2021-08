Annecy Quai Napoléon III, Pont de la Halle Annecy, Haute-Savoie Visite à quai d’Espérance III, nouvelle barque à voile du lac d’Annecy Quai Napoléon III, Pont de la Halle Annecy Catégories d’évènement: Annecy

17 – 19 septembre Visite à quai d’Espérance III, nouvelle barque à voile du lac d’Annecy * Ce nouveau symbole du lac évoque l’histoire du transport par bateau, l’avenir du lac, la sauvegarde des milieux aquatiques ainsi que l’utilisation d’énergie renouvelable.

Lauréat de la première édition du concours Forêt, Bois et Patrimoine, organisé par la Fondation France Bois Forêt en 2020 *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Visite en continue toute la journée par groupe de 10 personnes. Durée 30 minutes.

