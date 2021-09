Magny-lès-Jussey P'tit Musée et Musée du vieux fourneau Haute-Saône, Magny-lès-Jussey Deux lieux de haute culture en pays rural P’tit Musée et Musée du vieux fourneau Magny-lès-Jussey Catégories d’évènement: Haute-Saône

Magny-lès-Jussey

Deux lieux de haute culture en pays rural P’tit Musée et Musée du vieux fourneau, 18 septembre 2021 09:00, Magny-lès-Jussey. Journée du patrimoine 2021 P’tit Musée et Musée du vieux fourneau. Gratuit

18 et 19 septembre Deux lieux de haute culture en pays rural * Venez trouver le P’tit Musée (Magny-les-Jussey) et le Musée du vieux fourneau (Magny-les-Jussey) *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre

P’tit Musée et Musée du vieux fourneau 70500 Magny-lès-Jussey. Magny-lès-Jussey 70500 Haute-Saône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88531729.jpg 03 84 68 08 57

Un village, deux musées :le P’tit Musée et le Musée du Vieux Fourneau.. Deux lieux habités par la même passion : celle de partager leur culture et l’amour de l’histoire paysanne et ouvrière.

Crédits : Licence libre Gratuit Licence libre

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Magny-lès-Jussey Autres Lieu P'tit Musée et Musée du vieux fourneau Adresse 70500 Magny-lès-Jussey. Ville Magny-lès-Jussey Age minimum 7 Age maximum 120 lieuville P'tit Musée et Musée du vieux fourneau Magny-lès-Jussey