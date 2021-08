Cabourg Promenade Marcel Proust Cabourg, Calvados Exposition : L’art, c’est du vent Promenade Marcel Proust Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Exposition : L’art, c’est du vent Promenade Marcel Proust, 16 septembre 2021 00:00, Cabourg. Journée du patrimoine 2021 Promenade Marcel Proust. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition : L’art, c’est du vent * De portée internationale, la Ville de Cabourg accueille depuis le 26 mai, une exposition d’art contemporain sur la Promenade Marcel Proust. Après Pékin et Paris, Cabourg fait flotter au vent 20 œuvres d’artistes internationaux sur des drapeaux de 2 mètres par 3. Parmi les artistes à l’honneur : Annette Messager, John Armleder, Jean-Marc Bustamante, Keith Haring…

Une exposition originale et adaptée au contexte sanitaire à découvrir le temps d’une balade. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Promenade Marcel Proust Promenade Marcel Proust, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Crédits : Gratuit

