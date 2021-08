Senlis Prieuré Saint-Maurice Oise, Senlis Concert : Quatuor Métamorphoses Prieuré Saint-Maurice Senlis Catégories d’évènement: Oise

Concert : Quatuor Métamorphoses Prieuré Saint-Maurice, 17 septembre 2021 19:30, Senlis. Journée du patrimoine 2021 Prieuré Saint-Maurice. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 19h30 Concert : Quatuor Métamorphoses * Groupe constitué de jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de Paris et Londres qui unissent leurs talents au profit d’une unité sonore, d’une esthétique commune et d’une envie de partager avec le public la richesse et la magnificence du répertoire du quatuor à cordes.

Le groupe inaugurera les Journées Européennes du Patrimoine avec un concert au Prieuré Saint-Maurice en début de soirée. *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 21h00

Gratuit – Accès libre

Prieuré Saint-Maurice Impasse Baumé – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43089872.jpg 03 44 32 01 06 http://www.ville-senlis.fr

Le Prieuré St Maurice fut fondé par Saint Louis entre 1262 et 1264, il ne subsiste que la salle capitulaire fortement modifiée au XIXe et à l’étage le dortoir de la fin du XVe dont la Charpente est remarquable.

Crédits : © Quatuor Métamorphoses Gratuit Ville de Senlis

Heure : 19:30 - 21:00