Châlons-en-Champagne Prieuré de Vinetz Châlons-en-Champagne, Marne Entre visite libre et exposition, découvrez un prieuré Prieuré de Vinetz Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Entre visite libre et exposition, découvrez un prieuré Prieuré de Vinetz, 17 septembre 2021 14:30, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Prieuré de Vinetz. Gratuit

17 – 19 septembre Entre visite libre et exposition, découvrez un prieuré * Rencontre entre l’architecture religieuse du XVIIe siècle et l’art contemporain avec les œuvres de Marc Dalle, «il suffit d’un rêve…». Une exposition sur l’intemporalité du rêve avec un clein d’oeil ultime vers l’épilogue de la pandémie du Corona virus. Amour, onirisme, tolérance, syncrétisme dans une démarche qui se veut progressiste. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Prieuré de Vinetz 2 rue de Vinetz 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71363906.jpg

Au Moyen Âge, le prieuré de Vinetz était un couvent de Bénédictines situé en bordure de l’ancien lit de la Marne au hameau de Vinetz. À l’origine, il dépendait de l’abbaye de Juilly (en Seine-et-Marne), puis de celle de Molesmes (en Côte-d’Or). Détruit, à l’exception de la petite chapelle, en 1544, lors du passage de l’armée de Charles Quint, il ne sera que partiellement reconstruit et les dames de la congrégation le quitteront définitivement en 1622 pour aller s’établir à Châlons dans l’ancien couvent des Récollets sis « rue aux vaches » (devenue par la suite « rue de Vinetz »). L’ancien couvent est la propriété du département et sert de restaurant d’entreprise, un bâtiment reconstruit au XIXe siècle est affecté aux archives départementales, la chapelle est utilisée pour des expositions temporaires et deux ailes accueillent le service de la solidarité départementale. Le centre est actuellement la place du forum de l’Europe, esplanade couverte de tessons et des mats ayant des drapeaux aux couleurs des pays européens.

Crédits : ©Ville de Châlons-en-Champagne Gratuit ©Ville de Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Prieuré de Vinetz Adresse 2 rue de Vinetz 51000, Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Prieuré de Vinetz Châlons-en-Champagne