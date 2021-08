Champdieu Prieuré de Champdieu Champdieu, Loire Exposition peinture Patrimoine Forézien/Flore Prieuré de Champdieu Champdieu Catégories d’évènement: Champdieu

Loire

Exposition peinture Patrimoine Forézien/Flore Prieuré de Champdieu, 17 septembre 2021 10:00, Champdieu. Journée du patrimoine 2021 Prieuré de Champdieu. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition peinture Patrimoine Forézien/Flore * Exposition de peintures sur les thèmes du Patrimoine Forézien et de la Flore organisée par l’association des Tupins. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Prieuré de Champdieu Place de l’église, 42600 Champdieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Champdieu 42600 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62559227.jpg 04 77 97 17 29 http://www.champdieu.fr

Prieuré et église romane sur crypte construit à partir du XIe siècle, fortifié à l’occasion de la guerre de Cent Ans et réaménagé en centre socio-culturel dans les années 1970.

Crédits : ® Les Tupins Gratuit ® mairie de Champdieu

Détails Catégories d’évènement: Champdieu, Loire Autres Lieu Prieuré de Champdieu Adresse Place de l'église, 42600 Champdieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Champdieu Age maximum 99 lieuville Prieuré de Champdieu Champdieu