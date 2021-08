Visite guidée insolite “Carcassonne au temps des croisades” Porte Narbonnaise, 18 septembre 2021 14:30, Carcassonne.

Journée du patrimoine 2021 Porte Narbonnaise. Tarif préférentiel|Sur inscription https://epoktour.fr/visite/carcassonne-au-temps-des-croisades/, resa@epoktour.fr

18 et 19 septembre

Visite guidée insolite “Carcassonne au temps des croisades”

*

Plongez au XIIIe siècle dans les moments forts d’une période agitée et grandiose, au cœur de la Croisade contre les albigeois, puis à travers la Méditerranée dans le sillage du roi Saint-Louis.

Vous visiterez la cité médiévale de Carcassonne, en passant le long des remparts et des lices.

Durant la visite votre guide incarnera Alban, soldat royal ayant grandi au temps des croisades qui entrera finalement au service du Roi de France en intégrant la garnison militaire de Carcassonne. Pour une immersion des plus totale la visite sera menée en costume d’époque.

L’objectif de cette visite est une immersion dans le Moyen Âge et l’Histoire épique des croisades à travers le quotidien de l’époque, tout en appréhendant le rôle d’une cité médiévale devenue forteresse royale.

La visite costumée est un format de visite dynamique et interactif qui vous permettra de revisiter la ville, son histoire mais aussi ses plus grands mystères en se concentrant sur le XIIIe siècle. Des objets historiques enrichiront la visite, pour le plus grand bonheur des petits comme des grands.

Visite en petits groupes de 7 à 20 personnes pour adultes et enfants de + 6 ans.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

*

Places limitées à 20 personnes, 9€ adulte, 5€ étudiant, demandeur d’emploi, enfant 6-17 ans



Porte Narbonnaise Porte narbonnaise, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33926532.jpg

Porte Narbonnaise devant le pont levis.

Crédits : © Epok’Tour Tarif préférentiel|Sur inscription © Epok’Tour