Visite guidée des portes Mordelaises Porte Mordelaise, 18 septembre 2021 10:30, Rennes

18 et 19 septembre Visite guidée des portes Mordelaises * Un châtelet à deux tours, défendu par un pont-levis, percé de portes charretière et piétonne, menait autrefois à Mordelles. Lieu symbolique par excellence, c’est devant ces portes que les futurs ducs devaient prêter serment de défendre les libertés de la Bretagne.

Le réaménagement des Portes mordelaises et la création des jardins des remparts apporteront une nouvelle perspective sur cette trace du passé de coeur de ville. La présentation du site et du projet sera assurée par Destination Rennes et la ville de Rennes. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Sur inscription – 30 personnes par créneau

Porte Mordelaise Les portes Mordelaises, 35000, Rennes

