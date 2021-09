Besançon Portail rue de l'Eglise Besançon, Doubs Le patrimoine remarquable du cimetière des Chaprais Portail rue de l’Eglise Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Le patrimoine remarquable du cimetière des Chaprais Portail rue de l'Eglise, 18 septembre 2021 10:00, Besançon

18 et 19 septembre Le patrimoine remarquable du cimetière des Chaprais * Véritable panthéon bisontin, ce cimetière est aussi un lieu de promenade arboré et un musée de l’architecture miniature du XIXe siècle. L’ensemble funéraire, classé aux Monuments historiques, est l’un des plus remarquables de France. Visite assurée par Lisa Mucciarelli, animatrice de l’architecture et du patrimoine à la Direction du patrimoine historique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Inscription obligatoire | 15 personnes maximum | Rdv devant le portail situé rue de l’Eglise, à côté de Saint-Martin-des-Chaprais.

Portail rue de l'Eglise Cimetière des chaprais 25000 Besançon

