18 et 19 septembre Ponton du Patrimoine , visite du Kifanlo * Visite du Kifanlo, chalutier thonier classé Monument historique de l’Association OCEAM. Pass sanitaire demandé. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Ponton Patrimoine – Quai Guiné Quai Guiné 85100 Les Sables d'Olonne

Ponton des bateaux Patrimoine (ancien chalutier Kifanlo, et vieux gréements)

