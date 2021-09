Nantes Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle Loire-Atlantique, Nantes 10 ans du Saint-Michel II : visite guidée du bateau de Jules Verne, et d’autres bateaux patrimoniaux de La Cale 2 l’île Ponton des chantiers – Cale 2 l’ïle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre 10 ans du Saint-Michel II : visite guidée du bateau de Jules Verne, et d’autres bateaux patrimoniaux de La Cale 2 l’île * Visites guidées des bateaux d’intérêt patrimonial de l’association la Cale 2 l’île: Saint-Michel II , réplique du bateau de Jules Verne de 1876, refait à l’identique au Hangar 31 entre 2005 et 2011 par les bénévoles de l’association, épaulés de charpentiers de marine professionnels, dans le respect des règles de l’art.

Entrée libre dans la limite des places à bord : 10 personnes à la fois.

Ponton des chantiers - Cale 2 l'ïle
Quai des Antilles, Nantes
Nantes 44200
Loire-Atlantique