Résidence d’archives itinérante en Mayenne #1 Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté, 17 septembre 2021 15:00, Mayenne.

Journée du patrimoine 2021 Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté. Gratuit

17 et 18 septembre

Résidence d’archives itinérante en Mayenne #1

Avec notre scanner film, nos visionneuses et nos magnétos vidéo, nous vous proposons de redécouvrir la mémoire filmique du territoire mayennais. Chacun peut apporter ses films ou passer découvrir notre atelier, comment passer des images sur pellicule argentique et sur bande magnétique à un fichier numérique lisible facilement! C’est tout l’enjeu de notre résidence. Vous connaissez les lieux filmés resurgis sur nos écrans, n’hésitez pas à les décrire, vous enrichirez notre documentation. Nous vous attendons nombreux, parce que le film amateur, la mémoire filmique du territoire est un patrimoine pour tous!

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

Entrée libre en fonction des consignes sanitaires



Pôle Culturel le Grand Nord – Mayenne communauté Mayenne Mayenne Mayenne

Des espaces intelligents et fonctionnels sont déployés sur plus de 5500 m2, comme un auditorium de 108 places et une salle d’exposition. Espace de découverte et d’exploration interdisciplinaire, le Grand Nord est une invitation au voyage pour tous les habitants de Mayenne Communauté. Dans ce lieu confortable et lumineux, les lecteurs, musiciens, danseurs, internautes et joueurs peuvent se former, échanger autour de leur pratique favorite, et s’ouvrir au monde de la “Culture Magnétique”. Le Grand Nord est une œuvre architecturale réalisée par Serge et Lipa Goldstein.

Pôle culturel du Grand Nord