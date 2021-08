Châteauneuf-les-Martigues Pôle culturel Jean-Claude IZZO Bouches-du-Rhône, Châteauneuf-les-Martigues Exposition : L’Olivier Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Exposition : L'Olivier Pôle culturel Jean-Claude IZZO, 17 septembre 2021 10:00, Châteauneuf-les-Martigues

17 – 19 septembre Exposition : L’Olivier * Emblème de notre région, les peintres puisent leur inspiration dans cet arbre dont les usages sont innombrables. L’exposition présente au travers des panneaux et photographies, les origines de cet arbre, sa symbolique, ses usages culinaires, ses bienfaits sur la santé et le smétiers de la filière oleicole. Enfin elle permet grâce à quelques objets de découvrir le patrimoine lié à cet arbre mythique.

Proposée par la Bibliothèque Départementale de prêt, les associations de la CAPAV et de l’ACOPA, la Maison de l’environnement de Nice, les Archives municipales de Châteauneuf-les-Martigues et le prêt de particuliers. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre.

Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône

http://www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteauneuf-les-Martigues Autres Lieu Pôle culturel Jean-Claude IZZO Adresse Avenue des anciens Combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Ville Châteauneuf-les-Martigues lieuville Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues