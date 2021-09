Ploumagoar PloumExpo, Ploumagoar Côtes-d'Armor, Ploumagoar Exposition – Le patrimoine cultuel à Ploumagoar PloumExpo, Ploumagoar Ploumagoar Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploumagoar

Exposition – Le patrimoine cultuel à Ploumagoar PloumExpo, Ploumagoar, 18 septembre 2021 10:00, Ploumagoar. Journée du patrimoine 2021 PloumExpo, Ploumagoar. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition – Le patrimoine cultuel à Ploumagoar * L’objectif premier est d’éveiller le visiteur à propos de l’architecture des lieux, les statues, les éléments structurant d’un édifice religieux catholique, les vitraux … afin de comprendre toute la symbolique des images dans les lieux cultuels et ainsi comprendre les fondements de notre société. Du 18 au 26 septembre

Samedi et dimanche : 10h-12h / 15h-18h

Du lundi au vendredi : 15h-18h

PloumExpo *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

pass sanitaire demandé pour PlouMexpo. Des photos sont tout de même visibles en extérieur.

PloumExpo, Ploumagoar rue Kergillouard, 22970, Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2700.jpg?_ts=1630340655081 0296111010 http://www.ville-ploumagoar.fr

Ancien presbytère, PloumExpo est devenu un lieu d’exposition sur la commune de Ploumagoar.

Crédits : @Allain Perrot Gratuit PloumExpo – Mairie de Ploumagoar

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploumagoar Autres Lieu PloumExpo, Ploumagoar Adresse rue Kergillouard, 22970, Ploumagoar Ville Ploumagoar lieuville PloumExpo, Ploumagoar Ploumagoar