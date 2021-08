Eglise fortifiée de Plomion et Micro Folie Mobile Plomion, 17 septembre 2021 08:30, Plomion.

Journée du patrimoine 2021 Plomion. Gratuit

17 – 19 septembre

Eglise fortifiée de Plomion et Micro Folie Mobile

Journées du patrimoine – programme

Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre à Plomion

 Sam. et Dim. entre 9h et 18h : Visite de l’église fortifiée– durée : env. 1h

 Sam. à 15h et à 17h : Visite muséale La céramique en cuisine – durée : 30’

 Sam. de 14h à 18h : Atelier gourmand avec Ghislaine Vappereau

 Dim. de 11h à 18h : Construction collective éphémère avec Aude Berton, Hélène Naty et Ghislaine Vappereau

 Dim à 11h00, 14h00 et 16h00 : Spectacle Escapade…s par la Compagnie L’Echappée

Voyage poétique et musical renouant avec l’esprit des jongleurs de mots – durée : 45’

 Dim. à 12h00, 15h00 et 17h00 : Visite muséale Découverte de l’Art du feu – durée : 30’

vendredi 17 septembre – 08h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Inscriptions sur place – nombre limité



Plomion place de l’église 02140 Plomion Plomion 02140 Aisne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25846719.jpg 0632961675 https://www.facebook.com/CultureThieracheduCentre,https://www.facebook.com/pages/%C3%89glise%20Notre-Dame%20de%20Plomion/594842910588962/

Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre

Visites, ateliers et spectacle autour du site de l’église fortifiée de Plomion – édifice en fin de restauration et avec la Micro-folie mobile

Crédits : CCTC Gratuit Marc Roussel