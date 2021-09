Montpellier Plan de l'Om Hérault, Montpellier Concert de Pop Pop Pop (Pop-Music 80’s) Plan de l’Om Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Dimanche 19 septembre, 17h30 Concert de Pop Pop Pop (Pop-Music 80’s) * Pop Pop Pop, chorale Pop de l’association Voix à tous les étages chantera à 17H30 au Plan de l’Om, dans le Centre Historique de Montpellier. Ensemble vocal mixte (40 choristes âgés de 20 à 40 ans) qui chante un répertoire Pop, scénique, renforcé par l’accompagnement d’une guitare rythmique. Les Pop Pop Pop chanteront à plusieurs endroits pour les Journées du Patrimoine : départ place Pétrarque à 14h45 pour 40 min de concert, haltes rue de l’argenterie, et place de la Canourgue à 16h45. Arrivée prévue plan de l’Om à 17h30 pour un ultime concert ! Dans la limite des places disponibles.

