17 – 19 septembre Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence * Deux sculptures monumentales en acier de Serge ROCA, installées à Valence, Place de la Liberté (Mairie) et Place Porte neuve (à côté de la Banque de France) sur le mois de septembre.

Un STREET ART par SORRY GRAFFITI, réalisation graphique sur le socle de la sculpture « RHINO » de Serge ROCA, fera l’objet d’un travail collaboratif avec l’artiste, le 1er septembre place de la Liberté au matin.

L’artiste est présent au collectif de l’Espace Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour (Valence).

Serge ROCA est un artiste sculpteur sur acier qui travaille exclusivement l’acier industriel. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Place Porte neuve, Valence Place de la Liberté, 26000 Valence Valence 26000 Drôme

