17 – 19 septembre

Fouilles archéologiques au Mont Châtel. Conférence, visites commentées, expositions.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion aussi de voir ou revoir l’exposition “L’énigme du Mont Châtel” à la salle des fêtes de Pressiat ainsi que les objets mis au jour durant les fouilles des années précédentes au musée du Revermont.

Au programme du week-end :

– À Pressiat, à la salle des fêtes, Mairie déléguée de Pressiat, 246 route du Revermont

Vendredi 17 septembre à 20 h 30 :

conférence par David Billoin, archéologue responsable des fouilles.

Pass sanitaire exigé.

– À Pressiat, RDV sur la place du village :

Samedi 18 septembre, départs à 9 h 30 et à 15 h et dimanche 19 septembre, départs à 10 h et à 15 h.

Visites commentées des fouilles en cours par David Billoin et l’équipe de fouilleurs

Réservation obligatoire auprès de Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme – 6 avenue Alsace Lorraine – 01000 BOURG-EN-BRESSE – Tél. 04 74 22 49 40.

– À Pressiat , à la salle des fêtes, Mairie déléguée de Pressiat, 246 route du Revermont. Sélection de panneaux de l’exposition « l’Énigme du Mont Chatel » pour mieux comprendre le site.

Pass sanitaire exigé

– À Cuisiat, au musée du Revermont, 40 rue Principale

Présentation des objets issus des fouilles

Pass sanitaire exigé

Organisation : association des Amis de Treffort-Cuisiat et du musée du Revermont, Office de tourisme Bourg-Destination, Commune de Val Revermont, Bourg-en-Bresse agglomération.

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h30

Gratuit. 30 personnes maximum pour les visites sur site (sous réserve des mesures sanitaires). La montée au site nécessite 30 mn de marche avec 300 m de dénivelé. Il faut prévoir de bonnes chaussures et être en bonne condition physique.



Place du village, Pressiat Pressiat Val-Revermont 01370 Pressiat Ain

À Pressiat, la découverte sur le Mont Châtel des vestiges de deux églises des VIe et VIIe siècles fait de ce lieu un site majeur d’implantation du pouvoir chrétien durant la période mérovingienne.

Des fouilles y sont menées depuis 2015, chaque année en septembre.

C’est le meilleur moment pour monter découvrir le site et échanger sur les découvertes, les hypothèses et avancées de la recherche en cours avec les fouilleurs présents.

Crédits : ©DavidBilloin