17 – 19 septembre Métiers des Arts du Livre * Là… Galerie E xposition de créations d’art Vente de papiers marbrés et/ou décorés et de papiers moulin pour la reliure, la gravure, la restauration, la calligraphie, la peinture etc. Toutes les créations sont entièrement réalisées en France et à la main par des artistes et des artisans d’art professionnels. Vous découvrirez Là… Abdallah Akar calligraphie arabe

Béatrice Balloy enluminure

Matthieu Coulanges gravure & outillage

Elisabeth Couloigner peintre calligraphe

Stéphanie Devaux calligraphie textile

Mélanie Dusarse papier décoré

Rita Fortin création de papier végétal

Véronique Frampas illustration & enluminure

Martine Gautier création de papier

Frédéric Gironde fabrication de papier

Sophie Klesen enluminure contemporaine

Richard Lempereur calligraphie latine

Brigitte Marchand enluminure classique et contemporaine

Nicolas Mareau tourneur sur bois

Viviane Michel livre d’artiste, gravure

Laurent Pflughaupt calligraphie contemporaine

Marianne Peter marbrure

Marthe Rougieux enluminure, gravure

Evelyne Sagot reliure, encadrement

Fanny Schaeffer marbrure, papier décoré

Serge Terzakian gravure

Pierre Vaquez gravure retrouvez nous sur facebook *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

*

Entrée libre

Place du Marché, Montreuil Bellay Place du Marché, 49260 Montreuil Bellay Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire

06.63.30.74.71 https://www.facebook.com/groups/salon.anima.libri

Là…. Galerie, présente des œuvres d’artistes des métiers des arts du livre. Vous y découvrirez des créations uniques de calligraphie contemporaine, gravure, enluminure, reliure, livre d’artiste, marbrure, papier d’art.

Crédits : Image Evelyne Sagot

