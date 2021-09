Rennes Parlement de Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Visite guidée du parlement de Bretagne Parlement de Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Visite guidée du parlement de Bretagne Parlement de Bretagne, 18 septembre 2021 09:30, Rennes. Journée du patrimoine 2021 Parlement de Bretagne. Gratuit|Sur inscription http://www.billetterie-rennes.com

Samedi 18 septembre, 09h30, 13h30 Visite guidée du parlement de Bretagne * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

Parlement de Bretagne Place du parlement de Bretagne, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Édifice majeur du patrimoine rennais, dessiné par Salomon de Brosse, il révèle une page unique de l’art architectural et pictural du XVIIe siècle français et de l’histoire de la Bretagne. Brûlé en 1994, il est aujourd’hui restauré et ouvert à la visite.

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes