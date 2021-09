Nantes Parc Méliès Loire-Atlantique, Nantes Sans mémoire pas d’avenir Parc Méliès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sans mémoire pas d'avenir Parc Méliès, 18 septembre 2021 09:30, Nantes

Samedi 18 septembre, 09h30 Sans mémoire pas d’avenir * Découvrez le quartier du Breil-Malville construit selon le procédé « Belamy ». Une balade à la découverte de l’église Saint-Luc labellisée « Architecture contemporaine remarquable », de ses noms de rues, sur les traces du château… *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

Accès libre

Parc Méliès rue Georges Méliès 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Heure : 09:30 - 11:00