Montmorency Parc de la Châtaigneraie Montmorency, Val-d'Oise Ballet Champêtre à la Chataigneraie Parc de la Châtaigneraie Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Ballet Champêtre à la Chataigneraie Parc de la Châtaigneraie, 17 septembre 2021 20:45, Montmorency. Journée du patrimoine 2021 Parc de la Châtaigneraie. Gratuit|Sur inscription culturel@ville-montmorency.fr

Vendredi 17 septembre, 20h45 Ballet Champêtre à la Chataigneraie * La Ville de Montmorency valorise son magnifique patrimoine naturel en organisant un ballet champêtre à la Châtaigneraie. Avec une mise en lumière poétique, les vénérables arbres de cet espace naturel, tant appréciés de Jean-Jacques Rousseau, se couvriront d’un voile de modernité et offriront une scène naturelle à un spectacle chorégraphique et musical.

Musique et danse interprétées par les professeurs du Conservatoire.

Le ballet se tiendra au sein de la Collégiale en cas de pluie. *

vendredi 17 septembre – 20h45 à 21h30

*

Inscription obligatoire

Parc de la Châtaigneraie Avenue Georges-Clémenceau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

La Châtaigneraie est un endroit très apprécié par les promeneurs et les amoureux de la nature. C’est un site classé par arrêté du 5 novembre 1943. Ce classement a été motivé par l’intérêt paysager des très vieux châtaigniers du site. De nombreux arbres présentent un intérêt patrimonial fort par leurs dimensions mais aussi par leurs formes variées ou spectaculaires : les enchevêtrements de racine, les branches et arbres aux formes tortueuses. Elle fut fréquentée par Jean-Jacques Rousseau.

Crédits : Ville de Montmorency Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 20:45 - 21:30 Catégories d’évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Parc de la Châtaigneraie Adresse Avenue Georges-Clémenceau 95160 Montmorency Ville Montmorency Age maximum 99 lieuville Parc de la Châtaigneraie Montmorency