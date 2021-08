Jouy-le-Moutier Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Richard III ou le pouvoir fou – Compagnie “Les batteurs de pavés” Parc communal Raclet et Parc Lapresté Jouy-le-Moutier Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier

Vendredi 17 septembre, 20h30 Richard III ou le pouvoir fou – Compagnie “Les batteurs de pavés” * Ce spectacle raconte l’histoire d’un prétendant au trône, violent et manipulateur, qui va user de tous les moyens pour arriver à ses fins. Richard III vous embarque dans son histoire, et vous lui servez de témoin car sans vous il n’existe pas. Vous savez, public, qu’il est un monstre, un tirant, et vous allez adorer. Si vous le pouviez, vous voteriez pour lui, l’infâme ! Vous allez le laisser faire, et en redemander… et cela fait frissonner, surtout maintenant. Dans le cadre du Festival “Cergy-soit!”

Création 2020 – Compagnie Les batteurs de pavés *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Gratuit, sur réservation – à partir de 10 ans

Parc communal Raclet et Parc Lapresté Grande rue 95280 Jouy-Le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Val-d’Oise

On accède à ces deux parcs par la grande rue du village.

