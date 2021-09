Aurillac Ostal del Telh Aurillac, Cantal Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe Ostal del Telh Aurillac Catégories d’évènement: Aurillac

Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe Ostal del Telh, 17 septembre 2021 18:00, Aurillac

Vendredi 17 septembre, 18h00 Rencontre avec Jean-Pierre Lacombe * Jean-Pierre Lacombe se consacre à l’écriture et à la photographie. Parmi la vingtaine d’ouvrages qu’il a publiés, ne trobam quatre a prepaus del Cantal, en collaboration avec le photographe Frédéric Angot. Jean-Pierre Lacombe a aussi à son actif sept ouvrages en occitan (poésie, nouvelles, traduction). À l’occasion des Journées du Patrimoine, il viendra nous parler de sa dernière publication, Le pays de Bort, terre d’òc, ouvrage d’une vie, avec ses 700 pages consacrées au patrimoine immatériel (contes e legendas, pichonas istòrias, noms de luòcs, dels ostals, estudi linguistica, cançons, lexic, etc.) de ce coin de Haute-Corrèze qui résonne forcément avec notre patrimoine cantalien. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

Ostal del Telh 1 rue Jean Moulin 15000 AURILLAC Aurillac 15000 Cantal

Centre Culturel Occitan

