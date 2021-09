Pierrelatte Office du tourisme, Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Exposition sur les noms de personnes identifiant des lieux du centre ville de Pierrelatte Office du tourisme, Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

17 – 19 septembre Exposition sur les noms de personnes identifiant des lieux du centre ville de Pierrelatte * Qui sont les femmes et les hommes qui ont vécu ou transité par Pierrelatte et ont donné leurs noms à une rue, un édifice, un espace de la cité ?

La part belle est donnée aux notables de la ville sous l’Ancien Régime et aux édiles locaux de notre époque contemporaine, en passant notamment par les témoins de la Seconde Guerre mondiale.

Au fil de ces lieux et de leurs noms, c’est un peu toute l’histoire de la cité qui nous est contée.

Exposition présentée en extérieur du 13/09 au 10/10/2021.

Visite commentée le 19/09/2021 à 10h30, départ de l’Office du Tourisme. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Entrée libre

Office du tourisme, Pierrelatte 2 bis Av. Jean Perrin, Pierrelatte 26700 Pierrelatte 26700 Drôme

04-75-96-97-00 https://www.ville-pierrelatte.fr/

