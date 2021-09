Visite découverte : laissez-vous conter les jardins Office du tourisme du Val d’Argent, 17 septembre 2021 14:00, Sainte-Marie-aux-Mines.

Journée du patrimoine 2021 Office du tourisme du Val d’Argent. Gratuit 03 89 58 80 50

Vendredi 17 septembre, 14h00

Visite découverte : laissez-vous conter les jardins

*

Des jardins industriels aux jardins ouvriers potagers, déambulez dans un festival de couleurs et d’arômes.

À l’occasion du Carrefour Européen du Patchwork, découvrez toute la diversité des jardins du Val d’Argent, lors d’une promenade commentée à Sainte-Marie-aux-Mines.

*

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

*

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office du tourisme du Val d’Argent. Rdv à l’office du tourisme du Val d’Argent, place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines. Départ à 14h. Durée : 2h30 environ.



Office du tourisme du Val d’Argent Place Prensureux, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61945749.jpg?_ts=1629967411863 03 89 58 80 50 https://www.valdargent-tourisme.fr/

Notre belle vallée, plus communément appelée le Val d’Argent, est idéalement située au centre de l’Alsace, à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, au cœur du Parc Régional Naturel du Ballon des Vosges. Véritable havre de paix verdoyant à l’abri du tourisme de masse, le Val d’Argent est pourtant tout proche de nombreux sites touristiques alsaciens phares tels que le château du Haut-Koenigsbourg, la montagne des singes ou la volerie des aigles.

Labellisé « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » en 2005, ce label national permet de mettre en lumière le territoire du Val d’Argent et notamment toute sa richesse et sa singularité. Grâce aux animations organisées par le service du Patrimoine, le label prend ainsi ses lettres de noblesse et offre aux visiteurs de découvrir l’Histoire du Val d’Argent à travers des visites guidées ou théâtralisées, des expositions et des conférences, ou encore un Centre d’Interprétation et d’Architecture du Patrimoine.

Crédits : (c) Frédéric Mulhac / CCVA Gratuit ©visit.alsace