Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Randonnée ludique Martigues, sentier de la Côte Bleue Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Randonnée ludique Martigues, sentier de la Côte Bleue Office de tourisme de Martigues, 17 septembre 2021 09:30, Martigues. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Martigues. Tarif préférentiel https://www.martigues-tourisme.com/activites-les-balades-ludiques-special-enfant/randonnee-ludique-martigues-sentier-de-la-cote-bleue.html

17 – 19 septembre Randonnée ludique Martigues, sentier de la Côte Bleue * Conçues comme un jeu de piste, les fiches circuits Randoland sont proposées pour trois niveaux : 4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans.

Des indices à trouver en observant le patrimoine historique, architectural ou naturel sur le sentier du littoral de Carro/La Couronne (Martigues). Téléchargez le livret et faites le jeu de piste quand vous le souhaitez.

Livret également en vente à l’Office de Tourisme de Martigues (aux horaires d’ouvertures). *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

*

1.95€ en téléchargement / 3€ sur place à l’Office de Tourisme de Martigues

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26678593.jpg 0442423110 http://www.martigues-tourisme.com/ https://facebook.com/martigues.tourisme/

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

Crédits : @otmartigues / ChristelleR Tarif préférentiel Otmartigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Office de tourisme de Martigues Adresse Rond-point de l'hôtel de ville 13500 Martigues Ville Martigues Age minimum 4 Age maximum 12 lieuville Office de tourisme de Martigues Martigues